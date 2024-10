Unfall in Kirchheim: Radfahrer stürzt betrunken – verletzt in Krankenhaus

1 Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, nachdem ein erster Test einen Wert über drei Promille erbeben hatte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

In Kirchheim bleibt am Dienstag ein 65-jähriger Fahrradfahrer mit dem Pedal an einem Bordstein hängen und stürzt schwer. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert über drei Promille.











In Kirchheim (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstag ein 65-Jähriger bei einem Sturz vom Fahrrad so schwer verletzt, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Die Polizei stellte bei ihm einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest, berichtet ein Sprecher.

Der Mann fuhr den Angaben zufolge gegen 16.40 Uhr auf der Fabrikstraße in Richtung Alsterweg, als er in der Nähe der Haldenbrücke mit einem Pedal am Bordstein hängen blieb. Er verlor die Kontrolle und stürzte. Als die Polizei seine Verkehrstüchtigkeit überprüfte, stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.