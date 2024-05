Unfall in Kirchheim: Neunjähriger auf Fahrrad von Auto erfasst

1 Der junge wurde mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein Kind verletzt. Der Neunjährige war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hahnweidstraße unterwegs und wurde von einem Auto angefahren, das in dieselbe Straße abbiegen wollte.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagabend ein Kind verletzt worden. Der Junge wollte eine Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde, dessen Fahrerin in eine andere Straße abbiegen wollte, berichtet die Polizei.

Die 45-jährige Fahrerin des Autos wollte gegen 18.20 Uhr von der Röntgenstraße in die Hahnweidstraße abbiegen, als es zu dem Unfall kam. Der Junge fuhr auf dem Gehweg der Hahnweidstraße in Richtung Innenstadt auf seinem Fahrrad und überquerte die Röntgenstraße, als es zu der Kollision mit dem Auto kam. Der Junge stürzte auf die Straße und wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Kinderfahrrad und dem BMW der Frau schätzt die Polizei auf insgesamt 1000 Euro.