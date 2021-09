1 In Kirchheim gab es einen Unfall. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott via www.imago-images.de

In Kirchheim kam es zu einem Autounfall, als ein Motorradfahrer aus der Einfahrt eines Schnellrestaurants auf die Schlierbach Straße abbog.

Kirchheim/Teck - (ES): Pkw contra Motorradfahrer

Am Donnerstagvormittag sind in Kirchheim ein Motorradfahrer und ein Pkw kollidiert. Wie die Polizei bekannt gab, bog der 60-jährige Fahrer des Motorrads gegen elf Uhr von der Einfahrt eines Schnellrestaurants nach links in die Schlierbach Straße ab. Eine dort Fahrende 77-jährige Pkw Fahrerin soll rechts geblinkt haben, aber nicht abgebogen sein. Darum kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte. Mit offenbar leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt 8000 Euro.