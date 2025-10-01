Unfall in Kirchheim: Microcar und Roller stoßen zusammen – 21-Jähriger muss in Klinik

1 Die Polizei ermittelt nun gegen den Verletzten, weil an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist ein 21 Jahre alter Rollerfahrer so schwer verletzt worden, dass er in einer Klinik behandelt werden musste.











﻿ Ein 15-Jähriger hat am Dienstagmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht und dabei einen 21-Jährigen verletzt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Zusammenstoß kurz nach 13 Uhr an der Einmündung Obere Steinstraße zur Schlierbacher Straße.

Der Jugendliche war den Angaben zufolge mit einem Microcar in Richtung Jakobstraße unterwegs und hat dabei die Vorfahrtsregel „Rechts vor Links“ missachtet. Ein von rechts kommende E-Rollerfahrer konnte nicht mehr reagieren stürzte durch den Aufprall auf die Straße. Er wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Elektro-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 21-Jährige muss deshalb mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz rechnen. Am Microcar entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, am Roller ein Schaden von etwa 100 Euro.