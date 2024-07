Unfall in Kirchheim: Jugendliche auf E-Scooter fahren Frau an

Jugendliche auf E-Scooter fahren Frau an

Unfall in Kirchheim

1 Eine Frau wurde infolge eines Unfalls in Kirchheim vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Eine Fußgängerin ist infolge eines Unfalls auf einem Gehweg in Kirchheim (Kreis Esslingen) verletzt worden. Zwei Jugendliche mit einem E-Scooter waren mit ihr kollidiert. Die 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.











Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter sind am Sonntagabend in Kirchheim mit einer Frau kollidiert. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 16-Jähriger mit seinem gleichaltrigen Sozius gegen 21.20 Uhr auf dem Gehweg in der Henriettenstraße stadteinwärts. Auf Höhe eines Wohnhauses sei er dann mit der dort stehenden 58-Jährigen kollidiert. Diese trug dem Bericht zufolge schwere Verletzungen davon.

Frau stürzt zu Boden

Demnach stürzte die Frau dadurch zu Boden. Sie habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste, schreibt die Polizei.