Unfall in Kirchheim: Fußgängerin gerät unter Bus und wird schwer verletzt – Zeugen gesucht

1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Schoening

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Mittwochmorgen eine 53-Jährige von einem Linienbus angefahren. Sie stürzte und geriet unter den Bus und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine 53-jährige Fußgängerin hat am Mittwochmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten, als sie von einem Linienbus angefahren wurde. Der 58-jährige Busfahrer fuhr gegen 8.40 Uhr von der Schlierbacher Straße in den Kreisverkehr ein, berichtet die Polizei, und wollte diesen dann an der ersten Ausfahrt in Richtung Alleenstraße verlassen.

Dabei erfasste der Linienbus die Frau, die den Fußgängerüberweg von rechts nach links überquerte. Sie stürzte durch den Zusammenstoß und geriet unter den Bus.

Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Der Busfahrer sowie die sieben Fahrgäste blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die noch nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 42 0 zu melden.