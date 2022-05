Unfall in Kirchheim

1 Der Mann stürzte kopfüber zu Boden. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik.















Link kopiert

Schwere Verletzungen hat laut Polizei ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend in Kirchheim erlitten. Der 39-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr auf den Parkplätzen am Bahnhofsvorplatz unterwegs. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach stürzte er alleinbeteiligt kopfüber zu Boden.

Mann wird in Spezialklinik gebracht

Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort, wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Wie die Polizei mitteilte, stand der 39-Jährige wohl unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.