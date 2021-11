Unfall in Kirchheim

1 Der Smart der 29-Jährigen überfuhr einen parallel verlaufenden Radweg und prallte schließlich gegen ein Betonteil. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Nach einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kommt es auf der B297 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.















Kirchheim - Bei einem Auffahrunfall zog sich die 55-jährige Fahrerin eines Fiat Seicento am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr auf der B 297 leichte Verletzungen zu.

Die 55-Jährige befuhr die B 297 in Richtung Schlierbach. An der Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb musste sie hinter einer 49-jährigen Fahrerin eines Dacia Logan anhalten, die nach links abbiegen wollte. Eine 29-jährige Fahrerin eines Smart erkannte das zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Fiat um die eigene Achse und prallte gegen den Dacia. Der Smart der 29-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen parallel verlaufenden Radweg und prallte schließlich gegen ein Betonteil. Durch den Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt, sie und die 29-Jährige wurden später durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 297 musste wegen der Unfallaufnahme bis gegen 16.25 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.