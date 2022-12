Betrug in Dettingen Per Online-Banking über 1000 Euro gestohlen

Eine Frau arbeitet Mittwoch in Dettingen (Kreis Esslingen) an ihrem PC. Eine Warnmeldung empfiehlt eine Support-Nummer anzurufen. Dem Gesprächspartner erlaubt sie den Fremdzugriff und der tätigt Überweisungen per Online-Banking.