Unfall in Kirchheim: Autofahrer touchiert Pedelec – 59-jährige Radfahrerin schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte die Schwerverletzte zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag in Kirchheim bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.











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Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Freitag in der Stuttgarter Straße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden.

Gegen 17 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem VW Touran ortsauswärts in Richtung Wendlingen unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor dem Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Hesse-Straße touchierte der junge Mann auf Höhe einer Verkehrsinsel mit seinem rechten Außenspiegel die 59-Jährige. Diese fuhr in gleicher Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen. Durch den Kontakt verlor die Frau die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Rettungsdienst versorgte die Schwerverletzte zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 400 Euro.