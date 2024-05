Unfall in Kirchheim: Auto landet beim Einparken in Bachbett – Kran benötigt

Auto landet beim Einparken in Bachbett – Kran benötigt

Unfall in Kirchheim

Nachdem eine Frau in der Nacht zum Dienstag beim Einparken ihres Autos offenbar Gas und Bremse verwechselte, musste ihr Auto mit einem Kran aufwendig aus dem Graben geborgen werden.











In der Nacht zum Dienstag hat in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Fahrerin beim Einparken offenbar Gas und Bremse verwechselt – sie fuhr mit ihrem VW in einen Graben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin musste der Wagen daraufhin aufwendig mit einem Kran geborgen werden.

Der Unfall passierte auf dem Parkplatz in der Straße Badwiesen. Sie blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand ein Schaden mehreren hundert Euro. Der Kran war nötig, weil der VW Tiguan wegen des Höhenunterschieds nicht mehr anders aus dem Graben gelangen konnte.