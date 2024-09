Unfall in Kirchheim: Auto kracht ungebremst gegen Gebäudetor – zwei Verletzte in Klinik

1 Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Grant Hubbs

Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) sind am Dienstagabend zwei Personen im Alter von 82 und 83 Jahren verletzt worden. Das Ehepaar war aus unklaren Gründen mit dem Auto gegen ein Eingangstor geprallt.











In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein 83-Jähriger mit seinem Auto offenbar nahezu ungebremst gegen ein Eingangstor gefahren. Er und seine 82-jährige Frau auf dem Beifahrersitz wurden dabei verletzt und mussten aufwendig gerettet werden, berichtet die Polizei.

Das Ehepaar war kurz vor 19 Uhr in der Widerholtstraße in Richtung Max-Eyth-Straße unterwegs. An der Einmündung fuhr der Mann dann aus unklarer Ursache frontal und offenbar ungebremst gegen ein Gebäudetor. Die beiden Senioren mussten von der Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden, bevor sie in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 6000 Euro, das Tor wurde durch den Unfall ebenfalls zerstört, den Schaden am Gebäude kann die Polizei am Mittwoch noch nicht beziffern.