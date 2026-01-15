Unfall in Kirchheim: Auto gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte bei Zusammenstoß

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago/Ralph Peters

In Kirchheim (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Zudem entstand hoher Schaden.











Link kopiert

﻿Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) auf der Einsteinstraße sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Auto in den Gegenverkehr geraten, als dessen Fahrer an einem geparkten Wohnmobil vorbeifahren wollte.

Demnach fuhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Fiat Richtung Tannenbergstraße. Dabei wollte er an einem geparkten Wohnmobil vorbeifahren, wobei er mit dem entgegenkommenden BMW eines 72-Jährigen zusammenstieß.

Durch den Aufprall stieß das Heck des Fiat gegen das Wohnmobil. Der 25-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

Beide beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 28.000 Euro geschätzt.