Unfall in Kirchheim: Auto fährt gegen Hauswand – Rettungskräfte rücken aus

Unfall in Kirchheim

1 Die Feuerwehr war nach dem Unfall ausgerückt und sicherte ausgelaufene Flüssigkeiten. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Am Mittwochmittag ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Frau mit einem Auto gegen ein Haus gefahren. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.











In Kirchheim ist am Mittwochmittag ein Auto gegen eine Hauswand gefahren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kamen dabei keine Personen zu Schaden, die Fahrerin des Pkw wurde aber zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagt, kam es gegen 12 Uhr zu dem Unfall. Auch Rettungsdienst und Feuerwehr waren vorsorglich ausgerückt. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.