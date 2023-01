1 In Kirchheim ist am Freitag ein aufsehenerregender Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Vermutlich aus medizinischer Ursache ist am Freitagvormittag ein 59-Jähriger in Kirchheim (Kreis Esslingen) mit seinem Wagen gegen einen Bus gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte.















Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Freitagvormittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 59-jähriger Autofahrer gegen 9.10 Uhr – vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme – auf der Jahnstraße die Kontrolle über seinen Audi Q3. Er sei an der Einmündung mit der Siemensstraße auf den Gehweg geraten und habe dort ein Verkehrszeichen überfahren. Ein 23 Jahre alter Fußgänger habe sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Der Audi-Fahrer sei auf die Fahrbahn zurückgefahren, kam aber der Polizei zufolge etwa 170 Meter weiter erneut von dieser ab, überfuhr ein zweites Verkehrszeichen und und prallte gegen die rechte Seite eines Linienbusses, der von der Alleenstraße herkommend in Richtung Schöllkopfstraße unterwegs gewesen war.

Der 56 Jahre alte Busfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Drei Fahrgäste, zwei 17-jährige Mädchen und ein 57 Jahre alter Mann, wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Der 57-jährige Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt, der Bus konnte ins Depot zurückgefahren werden. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 45 000 Euro beziffert.