Unfall in Kirchheim

1 Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von etwa 9 500 Euro entstanden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Auf der K 1205 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) ist eine 26 Jahre alte Autofahrerin am Montagmorgen in das Heck des Fahrzeugs einer 38-Jährigen gefahren. Die 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt.















Eine 26-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 26-Jährige mit ihrem Auto am Montag gegen kurz vor acht Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Freitagshof unterwegs. Im Bereich des Ortsausgangs von Ötlingen erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 38-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr in das Heck des Fahrzeugs. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf das davorstehende Auto eines 45-Jährigen geschoben.

Die 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 9 500 Euro.