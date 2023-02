Unfall in Kirchheim am Neckar

1 Der Radfahrer wurde schwer verletzt. Foto: Imago/U. J. Alexander

Ein 18-Jähriger radelte die Talstraße entlang. Beim Queren der Strombergstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt eines Smart-Fahrers . . .















Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Kirchheim mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige radelte gegen 10 Uhr die Talstraße entlang, als er an der Kreuzung zur Strombergstraße diese überqueren wollte. Hierbei missachtete er laut Polizeimeldung jedoch die Vorfahrt eines 45-Jährigen, der mit seinem Smart auf der Strombergstraße unterwegs war – es kam zum Zusammenstoß zwischen Rad- und Autofahrer. Während der Smart-Fahrer glimpflich davonkam, musste der 18-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 1200 Euro geschätzt.