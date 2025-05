Unfall in Kirchheim: 88-Jähriger stürzt in Linienbus – Polizei sucht Zeugen

1 Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Polizei sucht nach einem Sturz in einem Linienbus in Kirchheim (Kreis Esslingen) nach Zeugen. Ein 88-Jähriger stürzte aus unklaren Gründen und musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein 88 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz in einem Bus der Linie 161 in Kirchheim (Kreis Esslingen) leicht verletzt. Der Unfall hat sich laut Angaben der Polizei kurz vor 8 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignet.

Der 51-jährige Fahrer war vom Bahnhof in Richtung Ötlinger Halde unterwegs. Der Senior stand im Bereich des zweiten Ausstiegs, als er plötzlich zu Boden stürzte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich weitere Fahrgäste im Bus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 04 20 zu melden.