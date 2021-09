1 Die verletzte Radfahrerin wurde anschließend in eine Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Eine 79-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) verletzt. Zuvor hatte ihr ein 86-jähriger Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Kirchheim/Teck - Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Einmündung Dreikönigstraße/Turmstraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) erlitten. Ein 86-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 9.50 Uhr mit seinem Mercedes die Dreikönigstraße in Richtung Turmstraße. Beim Einfahren über den abgesenkten Bordstein in die durchgehende Turmstraße missachtete er den Vorrang der 79 Jahre alten Radlerin, die in Richtung Max-Eyth-Straße unterwegs war. Die Radfahrerin wurde von dem langsam fahrenden Wagen erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 1000 Euro.