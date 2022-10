1 Der Rettungsdienst brachte die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Schwere Verletzungen erleidet eine 55-jährige Radlerin am Donnerstagmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) nach einem Zusammenstoß mit einer 47-jährigen Pedelecfahrerin.















Wie die Polizei mitteilte, hat eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei war eine 55-Jährige gegen kurz nach zwölf Uhr mit ihrem Fahrrad in der Lichtensteinstraße unterwegs und wechselte an der Einmündung auf den Fußgängerweg. Zeitgleich bog eine 47-jährige Pedelecfahrerin von einer Sporthalle herkommen in die Bismarckstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 55-Jährigen, die ihr entgegenkam. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 47-Jährige bliebt dabei unverletzt.