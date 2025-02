Unfall in Kirchheim: 54-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand –von Notarzt reanimiert

Unfall in Kirchheim

Das Auto prallte gegen eine Hauswand. Foto: SDMG/ / Kaczor

In Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend aus noch unklaren Gründen ein 54-Jähriger von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste reanimiert werden.











Ein 54-jähriger Audi-Fahrer musste am Dienstagnachmittag in Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) nach einem Unfall reanimiert und in eine Klinik gebracht werden. Zuvor war er laut Polizei von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.

Er kam gegen 17 Uhr auf der Vordere Straße in Richtung Kirchheim aus unklaren Gründen nach links von der Straße ab und fuhr gegen ein Haus. Außerdem erfasste sein Auto einen geparkten BMW und wurde zwischen diesem und dem Gebäude eingeklemmt. Erst nachdem der BMW entfernt wurde, konnte der Verletzte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Notarzt musste ihn reanimieren, bevor Rettungskräfte ihn in eine Klinik brachten.

Erste Vermutungen zur Ursache – Hoher Schaden

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine medizinische Ursache zu dem Unfall geführt haben könnte. Sein Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.