1 Der 47-Jährige hatte laut Polizei bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten. Foto: picture alliance / dpa/Jan-Philipp Strobel

Laut Polizei hat sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall in Kirchheim ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Kirchheim - Am Donnerstagmorgen hat es laut Polizei im Faberweg in Kirchheim einen Arbeitsunfall gegeben, bei dem ein 47-Jähriger schwer verletzt wurde. Um 9.45 Uhr ist der Mann von einer Arbeitsbühne mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und auf einen Autokran gefallen. Nach Angaben der Polizei musste er nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, da er schwere Verletzungen erlitten hatte.