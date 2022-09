25-Jähriger schläft am Steuer ein – 18.000 Euro Schaden

Unfall in Kirchheim

1 Zwei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (Symbolbild) Foto: dpa

Wegen eines Sekundenschlafs ist es am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.















Ein 25-jähriger Autofahrer ist nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag auf der Hegelstraße in Kirchheim unter Teck kurz eingeschlafen und hat dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Er zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In Fahrzeugheck gekracht

Der 25-Jährige, der gegen 15.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße in Richtung Autobahn unterwegs war, geriet nach eigenen Anhaben wegen eines Sekundenschlafs auf Höhe des Industriegebiets Kruichling mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen. Als er anschließend zurück auf die Fahrbahn kam, prallte er in das Heck des vor ihm fahrenden Autos einer 58-Jährigen.

Verkehrsbehinderungen wegen Bergungsarbeiten

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 18.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte gegen 16.30 Uhr geräumt werden.