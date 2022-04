1 Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich Mittwochabend in der Schönbergstraße in Jesingen (Kreis Esslingen). Weil ein 36-jähriger Autofahrer die Vorfahrtsregeln missachtete, wurde sein Wagen gerammt und kippte auf die Seite.















Zu einer Kollision zwischen zwei Autos ist es am Mittwochabend in Jesingen gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr gegen 19.45 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Wagen die Schönbergstraße ortseinwärts. Beim Kreuzen der Reußensteinstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos, das von einem 64-Jährigen gefahren wurde. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Wagen des 36-jährigen Mannes ausgehebelt, kippte auf die linke Fahrzeugseite und rutschte über den Kreuzungsbereich. Der Unfallverursacher sowie sein 23-jähriger Beifahrer blieben offenbar unverletzt. Der 64-Jährige verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wollte sich im Anschluss selbstständig in Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich laut Polizeiangaben auf schätzungsweise 10 000 Euro.