Unfall in Ingolstadt: Landwirt in bayerischer Kiesgrube tödlich verunglückt

Landwirt in bayerischer Kiesgrube tödlich verunglückt

Unfall in Ingolstadt

Ein 67-jähriger Landwirt ist in einer bayerischen Kiesgrube tödlich verunglückt, nachdem er von einer Baumaschine erfasst wurde. Das teilte die Polizei in Ingolstadt mit.











Ein Landwirt ist in einer bayerischen Kiesgrube tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Ingolstadt am Mittwoch mitteilte, wurde er von einer Baumaschine erfasst und tödlich verletzt.

Der 67-Jährige war am Dienstagmorgen mit seinem Radlader in eine öffentliche Kiesgrube gefahren. Beim Wiegen rollte das Fahrzeug nach hinten weg, die Ursache sei noch unklar. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, wurde der Landwirt erfasst und getötet.