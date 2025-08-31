1 Bei einem Unfall in Holzmaden ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Holzmaden sind ein Autofahrer und sein Beifahrer leicht verletzt worden.











Zwei Leichtverletzte und 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Sonntagmorgen in Holzmaden ereignet hat. Laut Polizei war ein 37-Jähriger gegen 2.15 Uhr mit seinem Auto auf der Aichelberger Straße in Holzmaden in Richtung Aichelberg gefahren. Nach eigenen Angaben kam er dabei aufgrund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Zwei Personen werden bei Unfall in Holzmaden verletzt

Durch den Aufprall wurden der 37-jährige Fahrer sowie sein 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.