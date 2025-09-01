Unfall in Holzmaden: Radfahrerin stürzt schwer mit Pedelec – 66-Jährige in Klinik

Bei einem Sturz in Holzmaden (Kreis Esslingen) hat sich am Sonntag eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Sie hatte auf einem schlammigen Feldweg die Kontrolle verloren.
Eine 66 Jahre alte Frau hat am Samstagabend bei Holzmaden (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten. Sie war gegen 19.20 Uhr mit ihrem Pedelec auf einem Feldweg neben der Autobahn A8 schwer gestürzt, berichtet die Polizei.
Den ersten Erkenntnissen zufolge ist die Frau auf dem schlammigen Untergrund weggerutscht. Der Rettungsdienst musste sie noch an der Unfallstelle versorgen und brachte sie anschließend ins Krankenhaus.