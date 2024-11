Unfall in Hohengehren: Mädchen mit Roller von Auto erfasst

1 Roller gegen Auto: Die Polizei war am Freitag in Hohengehren im Einsatz. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Glimpflich ist am Freitag ein Unfall in Hohengehren ausgegangen. Ein rollerfahrendes Mädchen wurde von einem Auto erfasst, erlitt aber nur Schürfwunden.











Leichte Verletzungen hat eine Achtjährige am Freitagmittag bei einem Unfall in Baltmannsweiler-Hohengehren erlitten. Das Kind überquerte, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, der Polizei zufolge gegen 13 Uhr auf Höhe einer Gaststätte die Lautergasse. Dort fuhr in diesem Moment ein 49-Jähriger mit einem Kastenwagen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Das Auto kollidierte in der Tempo-20-Zone leicht mit dem Roller des Mädchens, das deshalb auf den Boden fiel und sich leichte Schürfwunden zuzog. Das Kind wurde vom Rettungsdienst sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht, konnte aber rasch wieder nach Hause. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden.