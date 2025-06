Unfall in Hochdorf: Pedelec rutscht auf nasser Fahrbahn – 64-Jähriger bei Sturz leicht verletzt

1 Ein Radfahrer verletzt sich in Hochdorf bei einem Sturz. Foto: dpa

Regen wurde einem Pedelec-Fahrer in Hochdorf (Kreis Esslingen) zum Verhängnis.











Einem Pedelec-Fahrer ist in Hochdorf (Kreis Esslingen) der Regen zum Verhängnis geworden. Er stürzte am Montagvormittag im Triebwasenweg auf nasser Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Unfall auf regennassem Untergrund

Der Polizei zufolge war der 64-Jährige um kurz nach 9.30 Uhr auf dem in Verlängerung der Stellestraße geteerten Feldweg in Richtung Reichenbach unterwegs, als ihm auf dem regennassen Untergrund das Rad wegrutschte. Der Mann kam zu Fall. Andere Beteiligte habe es bei dem Unfall nicht gegeben, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer mit leichten Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik.