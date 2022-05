1 Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Foto: picture alliance /Marcel Kusch

Am Montagnachmittag hat sich ein 58-Jähriger auf einem Feldweg bei Hochdorf (Kreis Esslingen) schwer verletzt.















Eine schwere Beinverletzung hat sich ein Fahrradfahrer beim Sturz von seinem Fahrrad am Montagnachmittag zugezogen. Der 58-Jährige befuhr laut Polizeiangaben gegen 14.40 Uhr mit einem Trekkingrad einen Feldweg von Hochdorf herkommend in Richtung Roßwälden. In der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesens ist er wegen der nassen und verschmutzten Fahrbahn in einer Rechtskurve gestürzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.