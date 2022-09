1 An dem Motorrad entstand ersten Erkenntnissen der Polizei nach Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Biker hat am Sonntagnachmittag in Hochdorf (Kreis Esslingen) ein an einer Ampel stehendes Auto zu spät bemerkt und ist in das Heck des Wagens gefahren. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.















Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall in Hochdorf zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn laut Polizei in eine Klinik.

Biker bemerkt stehendes Auto zu spät

Nach den Angaben war ein 55-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf einer Landstraße von Hochdorf herkommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Plochingen abbiegen. An einer auf Rot schaltenden Ampel hielt der Mann an. Ein 57-jähriger Biker hinter ihm bemerkte dies jedoch zu spät und krachte in das Heck des stehenden Wagens.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

An dem Motorrad entstand ersten Erkenntnissen der Polizei nach Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.