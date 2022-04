1 Der Wohnwagen löste sich und krachte in ein dahinter fahrendes Auto. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Montagmorgen verursachte ein fehlerhaft montierter Wohnwagenanhänger eines 80-Jährigen in Hochdorf (Kreis Esslingen) einen Unfall.















Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Kirchheimer Straße in Hochdorf entstanden ist. Ein 80-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 8.40 Uhr mit seinem Auto und angehängtem Wohnwagenanhänger auf der Kirchheimer Straße von Reichenbach kommend in Richtung Notzingen unterwegs. Im Bereich der dortigen leichten Steigung, kurz vor dem Ortsende Hochdorf, löste sich plötzlich der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und krachte in ein dahinter fahrendes Auto einer 47-Jährigen. Verletzt wurde dabei niemand. Wie sich bei den Ermittlungen der Verkehrspolizei herausstellte, war die Kugelkopfstange am Zugfahrzeug nicht richtig montiert und arretiert gewesen.

Der Wohnwagenanhänger und das Fahrzeug der 47-Jährigen mussten laut Polizeiangaben von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.