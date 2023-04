Unfall in Herrenberg

1 Der Schaden beträgt rund 18 000 Euro. Foto: Eibner/König

Beim Ausfahren übersehen: 26 Jahre alter BMW-Fahrer rammt einen Mercedes.















Link kopiert

Zwei Autos sind am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Beethovenstraße in Herrenberg zusammen gestoßen, berichtet die Polizei. Ein 26-jähriger Fahrer eines BMW war rückwärts aus einer Einfahrt gefahren, dabei übersah er den Mercedes eines 73-Jährigen und rammte ihn. Der Mercedes wurde abgedrängt und stieß gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 18 000 Euro.