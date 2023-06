Unfall in Herbertingen

Ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer ist am frühen Montagmorgen in Herbertingen so unglücklich gestürzt, dass er von einem Holzzaun aufgespießt wurde. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.















Ein Fahrradfahrer ist in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) mit seinem Mountainbike von der Straße abgekommen, auf einen Holzgartenzaun gestürzt und von einer spitzen Holzlatte aufgespießt worden. Der 36-Jährige wurde schwer an der Brust verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zeugen fanden den Verunglückten am frühen Morgen, wie er reglos über dem Zaun hing. Die Feuerwehr rückte an, um ihn mit Sägen aus dem Zaun zu befreien, danach wurde er in Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht nach Worten eines Sprechers davon aus, dass der 36-Jährige betrunken war.