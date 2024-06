Unfall in Hemmingen: Strohgäubahn kollidiert mit Lkw

1 Ein Lkw war auf den Gleisen, als die Strohgäubahn ankam. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Zwischen Hemmingen und Ditzingen-Heimerdingen kracht am Dienstag die Strohgäubahn in einen Lkw. Warum der Laster zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen war, ist noch unklar. Der Schaden ist beachtlich.











Die Strohgäubahn ist am Dienstagvormittag mit einem Lkw kollidiert, der auf den Bahngleisen rangierte. Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr am Bahnübergang an der Kreisstraße 1654 zwischen Hemmingen und Ditzingen-Heimerdingen, im Bereich der Eberdinger Straße. Die Lokführerin wurde leicht verletzt, in erster Linie habe sie einen Schock erlitten, sagte der Ludwigsburger Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Die vier Fahrgäste, die zum Zeitpunkt des Unfalls in der Strohgäubahn saßen, sind nach jetzigem Stand offenbar unverletzt geblieben.

Wie es zu dem Crash kam, warum der Lkw ausgerechnet dann auf den Gleisen war, als der Zug anrollte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Dem Sprecher Grabenstein zufolge beträgt der Schaden nach ersten groben Schätzungen eines Mechanikers der Bahn zwischen 300 000 und 500 000 Euro. Unter anderem sind ein Notfallmanager, die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Straße bleibt erst mal gesperrt

Die Kreisstraße muss für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden, sagte Steffen Grabenstein: Der Lkw muss abgeschleppt werde n, und ob die Strohgäubahn noch aus eigenem Antrieb fahren kann, sei fraglich. Die Strecke der Strohgäubahn ist ab Schwieberdingen ebenfalls gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr bis Heimerdingen ist eingerichtet.