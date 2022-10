Unfall in Heilbronn

4 Bei dem Unfall wurden die Fahrer schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer/7aktuell.de | Hessenauer

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Golf am Montagabend im Heilbronner Stadtteil Klingenberg unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn gerät und in den Smart eines 37-Jährigen kracht – mit fatalen Folgen.















Bei einem Unfall im Heilbronner Stadtteil Klingenberg sind am Montagabend zwei Männer schwer verletzt worden.

Ein 22-jähriger Golf-Fahrer war gegen 21.10 Uhr auf der Landesstraße 1106 von Böckingen in Richtung Nordheim unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf der Theodor-Heuss-Straße in der Ortsdurchfahrt Klingenberg auf die Gegenfahrspur kam, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen zusammen, bevor er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Golf krachte.

Die Männer kamen am Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Ortsdurchfahrt musste während der Unfallaufnahme circa eine Stunde voll gesperrt werden.