Unfall in Heidelberg: Motorradfahrer von Eisenbahnbrücke gestürzt und lebensgefährlich verletzt

1 Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Foto: Rene Priebe/dpa

Bei einem Unfall in Heidelberg verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stürzt von einer Brücke. Der 18-Jährige fiel mehrere Meter tief ins Gleisbett.











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Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heidelberg von einer Eisenbahnbrücke gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige fiel mehrere Meter tief ins Gleisbett, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach am frühen Samstagmorgen auf dem Kurpfalzring in Richtung Wieblingen unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Die Maschine geriet auf die Gegenfahrbahn, krachte gegen eine Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der Fahrer wurde über das Brückengeländer in die Tiefe geschleudert.

Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Der Kurpfalzring, auf dem sich der Unfall ereignete, wurde in beide Richtungen gesperrt. Auch der Schienenverkehr in dem Bereich wurde vorübergehend gestoppt.