Bus kracht in Bahnhof – und kommt über Rolltreppe zum Stehen

Unfall in Hamburg

3 Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen ein Abrutschen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

In Hamburg kracht ein Bus in ein Bahnhofsgebäude – und kommt mit der Vorderachse über einer Rolltreppe zum Stehen. Zwei Menschen erleiden Verletzungen.

Hamburg - Bei einem Unfall ist am Mittwoch ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs in Hamburg-Bergedorf gekracht. Das Fahrzeug der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sei mit der Vorderachse über einer Rolltreppe auf der oberen Ebene des Bahnhofs zum Stehen gekommen, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.

Die Busfahrerin und ein Passant seien leicht verletzt worden. Im Bus hätten sich keine Fahrgäste aufgehalten. „Wir haben mächtig Glück gehabt“, sagte Unger. Der Bus habe den Passanten nur knapp verfehlt. Er sei durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden.

Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen ein Abrutschen

Der Bus habe nach Geesthacht fahren sollen, sagte eine Sprecherin der VHH. Auf dem Weg zum Abfahrtsbereich sei er nach rechts ausgebrochen, über den Kantstein und durch die Glasfassade gefahren. Zur Unglücksursache konnte die Unternehmenssprecherin nichts sagen. Die 58 Jahre alte Fahrerin sei sehr routiniert und besonnen, sie verfüge über eine lange Berufserfahrung, hieß es. Die Höhe des Schadens sei noch unklar.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen ein Abrutschen. Die Bahnhofshalle wurde gesperrt. Der Bus sollte behutsam geborgen werden, um das Gebäude nicht weiter zu beschädigen.