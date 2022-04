Feuerwehreinsatz in Wendlingen Rauchentwicklung in öffentlicher Toilette am Marktplatz

Aus noch unbekannter Ursache hatten in einer öffentlichen Toilette am Marktplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) am Sonntagnachmittag Papiertücher in einem Mülleimer zu glimmen begonnen. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben.