Durch den Zusammenstoß ist ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden

Am Dienstagnachmittag hat eine betrunkene Autofahrerin einen Unfall auf der B 313 bei Großbettlingen verursacht. Die 45-Jährige war der der Polizei zufolge kurz vor 16.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von Großbettlingen herkommend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Grafenberg abgebogen. Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung kam sie zu weit nach links und kollidierte mit einem 48-jährigen Autofahrer, der auf der Linksabbiegespur unterwegs war und in Richtung Großbettlingen abbiegen wollte. Durch die Kollision war laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. Ein Alkoholtest ergab bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen.