Unfall in Großbettlingen

1 Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Ein 42-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B 313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und dieses sich anschließend überschlägt.















Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der 42-jährige Autofahrer gegen 20 Uhr die B 313 von Grafenberg kommen in Fahrtrichtung Großbettlingen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und links von der Fahrbahn abkommt. Dabei überschlug sich sein Auto und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme wurde laut Polizei festgestellt, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in von etwa 10 000 Euro. Die B 313 war in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt.