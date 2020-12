1 Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Foto: dpa/Sven Hoppe

In Grötzingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Ein 62-Jähriger hatte die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens missachtet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Aichtal - Ein 62-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Grötzingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autofahrers missachtet und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Mann war laut Angaben der Polizei gegen 17.10 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Aich abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem aus der Harthäuser Straße entgegenkommenden Wagen eines 33-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Pkw wurden allerdings so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.