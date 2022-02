1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Am Mittwochnachmittag ist in Frickenhausen (Kreis Esslingen) eine 19-jährige Autofahrerin mit dem Fahrzeug eines 57-Jährigen zusammengestoßen.















Link kopiert

Frickenhausen - In der Hauptstraße hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben befuhr eine 19-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr die Kelterstraße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Sie übersah das auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Neuffen fahrende, vorfahrtsberechtigte Auto eines 57-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich den ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Auto der 19-Jährigen musste abgeschleppt werden es entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro