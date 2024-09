Unfall in Frickenhausen: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet – 35-Jähriger bei Unfall verletzt

Unfall in Frickenhausen

1 Der 35-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

Am Montagmorgen kam es in Frickenhausen (Kreis Esslingen) zu einem Unfall, bei dem ein 35-Jähriger verletzt wurde. Ein 64-Jähriger hatte ihm beim Abbiegen aus der Uhlandstraße in die Hauptstraße die Vorfahrt genommen.











Am frühen Montagmorgen hat in Frickenhausen ein 64-Jähriger einen Unfall mit einem Verletzten verursacht. Gegen 5.20 Uhr wollte der Mann nach Angaben der Polizei mit seinem BMW von der Uhlandstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen.

Dabei nahm er einem einem VW, der von einem 35-jährigen Mann gesteuert wurde und auf der Hauptstraße in Richtung Neuffen unterwegs war, die Vorfahrt. Der VW-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.