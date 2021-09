1 Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Rollerfahrer ist am Mittwochvormittag in Frickenhausen (Kreis Esslingen) mit einem Auto kollidiert. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Frickenhausen - Leichte Verletzungen hat sich ein 63-Jähriger am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Linsenhofen zugezogen, teilt die Polizei mit. Eine 58-jährige Autofahrerin wollte um kurz vor zehn Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Neuffen an einer Kreuzung nach links in die Weinbergstraße einbiegen. Im diesem Moment wollte der 63-Jährige mit seiner Vespa den Wagen überholen und es kam dadurch zu einem Zusammenstoß. Der Mann stürzte anschließend zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.