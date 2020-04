1 Der Mann wurde sofort in eine Klinik überführt. Foto: dpa/Boris Roessler

Am Donnerstag ist hat sich ein Fahrradfahrer in Frickenhausen bei einer Kollision mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Frickenhausen - Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Frickenhausen so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Auto um 11.20 Uhr die Straße Im Dorf hinunter. Da ihr ein Auto entgegenkam, fuhr sie in eine Bucht zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Als sie wieder losfuhr, kam von hinten ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec und überholte sie. Der Radfahrer touchierte mit seinem Lenker den vorderen, linken Kotflügel des Pickups und geriet ins Schlingern. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.