WM 2022 im Kreis Esslingen Wo gibt es Public Viewing und was sagen die Gastronomen?

Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wegen Kritik an der Ausrichtung in dem Wüstenstaat, aber auch wegen der Jahreszeit wird es ein wohl einzigartiges Turnier. Wie sehen Gastronomen und Public-Viewing-Veranstalter die WM?