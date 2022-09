Unfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen)

1 Drei Personen wurden leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance /Stefan Puchner

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) kam es am Freitagabend, dem 16. September, zu einem Verkehrsunfall. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.















Am Freitag gegen 17.30 Uhr ist es am Ortsbeginn von Frickenhausen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Eine 38-jährige Frau fuhr aus Tischardt kommend auf der Tischardter Straße und wollte nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto mit einem 60-jährigen Fahrer, welcher ihr aus Frickenhausen entgegenkam.



Nach Angaben der Polizei kam es beim Abbiegen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der 38-jährigen blieb in einem Gebüsch eines angrenzenden Grundstückes auf der Beifahrerseite liegen. Beide Fahrer, sowie die 13-jährige Beifahrerin der Frau, erlitten leichte Verletzungen und wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.



Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Frickenhausen war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit einer kleinen Besatzung im Einsatz. Die Tischardter Straße musste während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.