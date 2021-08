1 Die 25-Jährige zog sich bei dem Unfall am Freitagmorgen schwere Verletzungen zu (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Am frühen Freitagmorgen ist eine 25-jährige, unter Alkoholeinfluss stehende Frau mit ihrem Auto gegen eine Gartenmauer in Frickenhausen (Kreis Esslingen) gekracht. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Frickenhausen - Schwer verletzt wurde eine 25-Jährige, die am frühen Freitagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße in Frickenhausen (Kreis Esslingen) einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die junge Frau kurz nach drei Uhr mit ihrem Skoda auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Neuffen unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte an der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße gegen eine Gartenmauer.

Vorläufiger Alkoholwert von mehr als 1,8 Promilleµ

Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Skoda wurde abgeschleppt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass sich möglicherweise eine weitere, männliche Person im Fahrzeug befunden haben könnte, zu der bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ihr Wagen wurde daher zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Hinweise zu möglichem Beifahrer werden entgegengenommen

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Hinweise zu dem möglichen Beifahrer in dem Skoda nimmt die Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 entgegen.