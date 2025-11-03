Unfall in Filderstadt: VW-Fahrer fährt an roter Ampel Fußgängerin an

1 Die 62-Jähriger musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Sonntag eine 62-Jährige von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein Autofahrer war offenbar über Rot gefahren.











﻿ Am Sonntagmittag ist eine 62 Jahre alte Frau in Filderstadt (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Laut Polizei war ein 40-jähriger Mann kurz nach 12 Uhr mit seinem VW auf der Nürtinger Straße von Sielmingen in Richtung Ortsmitte -Bernhausen unterwegs.

An der Einmündung zur Diepoldstraße fuhr er nach Zeugenaussagen bei Rot über die Ampel und erfasste die Fußgängerin, die bei Grün die Fahrbahn überquerte.

Die Frau stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Am VW entstand ein Schaden von rund 500 Euro.